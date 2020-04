Ghost of Tsushima wird womöglich verschoben

Es könnte sein, dass der Release-Termin des PS4-Spiels Ghost of Tsushima nach hinten verschoben wird.

In letzter Zeit wurden mit The Last of Us Part 2 und Marvel’s Iron Man VR bereits zwei exklusive PS4-Spiele verschoben. Jetzt droht die nächste Verschiebung. Die Rede ist vom kommenden Actionspiel Ghost of Tsushima.

Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Kürzlich wurde auf der kanadischen Website von PlayStation der Release-Termin des Spiels mit dem 1. August 2020 angegeben. Eigentlich soll das Spiel aber am 26. Juni 2020 erscheinen.

Mittlerweile wurde das Datum wieder angepasst. Mit anderen Worten: Es handelt sich vielleicht nur um einen Fehler. Was ungewöhnlich ist: Kürzlich wurde bei Amazon der 26. Juni als Release-Termin für The Last of Us Part 2 angegeben. Mittlerweile wurde auch das wieder geändert.

Offensichtlich wird Sony nicht beide Spiele am selben Tag veröffentlichen. Insofern muss Ghost of Tsushima ja vielleicht für The Last of Us Part 2 Platz machen.

Leider hat sich Sony bisher noch nicht zur Situation geäußert. Sollte das passieren, erfahrt ihr es aber natürlich umgehend bei uns.

Das wäre wirklich schade. Warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Hoffen wir einfach, dass der Release-Termin nicht verschoben wird.