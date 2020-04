Hat Guerrilla Games versehentlich Horizon Zero Dawn 2 bestätigt?

Kann es sein, dass das Studio Guerrilla Games versehentlich das Spiel Horizon Zero Dawn 2 bestätigt hat?

Falls ihr Horizon Zero Dawn gespielt habt, fragt ihr euch vielleicht, ob es denn einen zweiten Teil geben wird. Das ist gut möglich, wenn ihr mich fragt, denn kürzlich hat Guerrilla Games eine Stellenausschreibung veröffentlicht, die darauf hindeutet.

Das Studio sucht nämlich einen “Lead Creature Animator”. Und mal ehrlich: Wenn die Macher von Horizon Zero Dawn, einem Spiel, in dem es viele Kreauren gibt, einen “Lead Creature Animator” suchen, dann liegt es verdammt nahe, dass sich Horizon Zero Dawn 2 anbahnt.

In der Auaschreibung heißt es: “Guerilla sucht einen Lead Creature Animator mit umfassender Erfahrung in der Animation von Tierbewegungen und -verhalten. Als Lead Creature Animator sind Sie Teil eines vielfältigen Teams von Animatoren, die eng mit Game Design, Visual Design und Code zusammenarbeiten, um ansprechende Kreaturen für unser überzeugendes Gameplay zu erstellen. Wenn Sie ein engagiertes Kreaturenteam haben, haben Sie die Möglichkeit, sich ganz darauf zu konzentrieren, die Messlatte in Bezug auf die ästhetischen und spielinternen Anforderungen an die Qualität der Kreaturenanimation so hoch wie möglich zu legen.”

PlayStation und Guerrilla Games haben bisher noch keine Fortsetzung des Open-World-Spiels angekündigt, aber es wäre sehr verwunderlich, wenn wir uns früher oder später nicht über einen weiteren Teil freuen dürfen.

Horizon Zero Dawn ist nicht nur eines der meistverkauften neuen IPs dieser Generation, sondern auch eines der meistverkauften exklusiven PS4-Spiele überhaupt.

Über diesen Link gelangt ihr zu der Stellenausschreibung.

Weitere News, Infos und Videos zu Horizon Zero Dawn haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es würde uns nicht wundern, wenn Horizon Zero Dawn 2 bald angekündigt werden würde. Ein zweiter Teil wäre auf jeden Fall ziemlich cool.