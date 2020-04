Hier sind die ersten 16 Minuten aus Resident Evil 3

in

In einem neuen Video bekommen wir die ersten 16 Minuten aus dem Resident Evil 3 Remake zu sehen.

Ab heute steht das Resident Evil 3 Remake in den Händlerregalen und wer nicht warten möchte, bis er das Spiel selbst zocken kann, der bekommt im nachfolgenden Video schon mal die ersten Spielszenen zu sehen.

Das Video von IGN zeigt die ersten 16 Minuten des Spiels, die ein paar SPOILER enthalten. Wer also ohne Vorkenntnisse ins Spiel starten möchte, der sollte das Video besser überspringen.

Hier das Video:

In Resident Evil 3 übernehmt ihr die Rolle von Jill Valentine – eine der letzten Überlebenden in Racoon City, der Stadt, in der Umbrella Experimente durchführt. Um Jill aufzuhalten, schickt Umbrella ihre Geheimwaffe los: Nemesis. Euer Ziel: Ihr müsst das Zombie-Chaos überleben.

Das Spiel enthält übrigens auch Resident Evil Resistance, ein neues 1-gegen-4-Online-Multiplayer-Spiel im Resident-Evil-Universum, in dem sich vier Überlebende einem unheimlichen Mastermind stellen müssen.

Das denken wir:

Dieses Remake sollte sich niemand entgehen lassen, der auf Survival-Horror steht.