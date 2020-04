Holt euch Assassin’s Creed 2 jetzt kostenlos

in

Ubisoft bietet den Klassiker Assassin’s Creed 2 aktuell kostenlos über Uplay an.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass Ubisoft anscheinend plant, Assassins Creed 2 auf Uplay zu verschenken. Und genau das ist nun der Fall.

Bis zum 17. April könnt ihr euch das Spiel kostenlos holen. Offiziell heißt es dazu: “Assassin’s Creed ging als schnellst verkaufte neue Marke in die Videospiel- Geschichte ein. Der mit Spannung erwartete Nachfolger Assassin’s Creed II präsentiert einen neuen Helden, einen jungen italienischen Adligen namens Ezio Auditore da Firenze und eine neue Ära – die Renaissance. Ezio freundet sich mit Leonardo da Vinci an, bekommt es mit den mächtigsten Familien in Florenz zu tun und wandelt durch die Straßen Venedigs. Hier lernt er alle Fähigkeiten, die ihn zu einem Meisterassassinen machen werden.”

Über diesen Link könnt ihr euch eure kostenlose Kopie des Spiels sichern. Diese besitzt ihr dann für immer. Es gibt also keine Zeitbegrenzung.

Weitere News, Infos und Videos zu Assassin’s Creed haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein Klassiker, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.