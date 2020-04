Holt euch das Strategiespiel For The King jetzt kostenlos

in

Epic bietet das Strategiespiel For The King jetzt kostenlos im Epic Games Store an.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass es das Spiel For The King demnächst kostenlos im Epic Games Store geben würde. Jetzt könnt ihr euch den Titel holen – aber nur bis zum 30. April. Also beeilt euch.

Offiziell eißtes zum Spiel: “For The King ist eine fordernde Mischung aus Strategie, rundenbasiertem Kampf und Roguelike-Elementen. Jeder Spieldurchlauf ist dank prozeduraler Karten, Quests und Ereignisse einzigartig. Erkunde Fahrul im Einzelspieler-, Lokal- oder Online-Koop-Modus.”

Die Level werden übrigens prozedural genriert. Somit ist jeder Spieldurchgang einzigartig. Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels.

For The King bietet einen interessanten Genre-Mix mit einer coolen Optik.