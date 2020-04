Holt euch Gone Home, Drawful 2 und Hob jetzt kostenlos

Aktuell gibt es im Epic Games Store die Spiele Gone Home, Drawful 2 und Hob kostenlos.

Mal wieder Lust auf ein paar kostenlose Games? Dann solltet ihr einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort könnt ihr gerade folgende Spiele abstauben: Gone Home, Drawful 2 und Hob.

Das Angebot gilt bis zum 9. April. Nachfolgend findet ihr die Beschreibungen der Spiele:

Gone Home

7. Juni 1995, 1:15 Uhr nachts

Nach einem Jahr im Ausland kehrst du nach Hause zurück. Du erwartest, dass dich deine Familie in Empfang nimmt, doch das Haus ist leer. Irgendetwas stimmt nicht. Wo sind sie alle? Und was ist hier passiert? Komme dem Rätsel selbst auf die Spur – in Gone Home, einem Story-Explorationsspiel von The Fullbright Company.

Gone Home ist ein interaktiver Erkundungssimulator. Inspiziere jedes Detail eines scheinbar normalen Hauses, um die Geschichte der dort lebenden Menschen in Erfahrung zu bringen. Du kannst jede Schublade und jede Tür öffnen. Du kannst Gegenstände in die Hand nehmen und auf Hinweise untersuchen. Decke die Geschehnisse im Leben einer Familie auf, indem du ihre Hinterlassenschaften untersuchst.

Kehre wieder nach Hause zurück.

Drawful 2

Das Team von Partykrachern wie Fibbage, Quiplash und YOU DON’T KNOW JACK präsentieren Drawful 2, das Spiel für miserable Künstler und urkomisch-falsche Antworten!

Nutze dein Handy oder Tablet, um urkomische Absurditäten wie „eine Flasche Pommes Frites“ oder „Tod durch Trompete“ zu malen.

Aus den Vermutungen deiner Mitspieler, was deine (wahrscheinlich grauenhafte) Zeichnung darstellt, ergeben sich dann die falschen Antworten. Dann müssen alle (möglicherweise sogar ein Millionenpublikum) die RICHTIGE Antwort finden.

In Drawful 2 kannst du jetzt auch deine eigenen Stichworte hinzufügen, um die Absurdität des Spiels mit deinen Freunden auf die Spitze zu treiben. Außerdem wurden Funktionen für das Streamen und Zensieren von Spielern hinzugefügt.

Drawful 2 ist ein großer Partyspielspaß für alle!

Hob

Hob ist ein lebhaftes, spannungsgeladenes Action-Adventure-Spiel in einer atemberaubenden und brutalen, verwirrenden Welt. Während die Spieler die Geheimnisse um sich herum erforschen, entdecken sie einen Planeten in Gefahr. Kann sie abgewendet werden oder stürzt die Welt noch tiefer ins Chaos?

Herunterladen könnt ihr euch die Spiele über diesen Link.

Das denken wir:

Das ist eine sehr abwechslungsreiche Auswahl. Hier dürfte für fast jeden geschmack etwas dabei sein.