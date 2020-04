Holt euch jetzt Rayman Legends kostenlos

in

Ubisoft bietet das Jump and Run Rayman Legends gerade kostenlos im Uplay Store an.

Wer mal wieder Lust auf ein gutes Jump and Run hat, der sollte in diesen Tagen einen Blick in den Uplay Store von Ubisoft werfen. Dort gibt es aktuell das Spiel Rayman Legends kostenlos.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Rayman, Globox, und die Teensies wandern durch den Zauberwald, als sie ein geheimnisvolles Zelt, gefüllt mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden, entdecken. Als sie es näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer mythischen Welt erzählt. Beim näheren Betrachten eines Gemäldes, das ein mittelalterliches Land zeigt, werden sie plötzlich in die Malerei gesaugt und das Abenteuer beginnt. Die Bande muss durch verschiedene Welten laufen, springen und kämpfen. Sie retten somit den Tag und entdecken die Geheimnisse der legendären Gemälde.”

Hier die Features:

3D BOSS KÄMPFE

Die Bosse haben einen großen Vorteil gegenüber Raymans Bande … eine zusätzliche Dimension! Drachen und andere epische Kreaturen können von allen Seiten angreifen, du musst sehr gut sein, um sie zu besiegen.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Verbinde dich mit deinen Freunden innerhalb einer Vielzahl von Herausforderungen, die deine Geschicklichkeit und Schnelligkeit testen. Schau auf die weltweite Rangliste um zu sehen, auf welchem Platz du stehst.

RAYMAN ROCKT!

Timing und Rhythmus sind der Schlüssel um diese musikalische Herausforderungen zu schlagen. Springe zum Takt der Trommeln, durchschlage den Bass, nutze die Gitarre als Instrument und werde zum Held Plattformen.

WEITERENTWICKLUNGEN DER UBIART ENGINE

Der UbiArt Motor hat seine Fähigkeiten erweitert, um nun auch 3D-Gameplay-Elemente, ein neues Lichtdesign und ein neues Rendering-System vorzuweisen. Die preisgekrönte Grafik von Rayman geht in die nächste Runde.

DAS PREISGEKRÖNTE TEAM IST ZURÜCK

Das legendäre Team von kreativen Künstlern, Designern und Komponisten hat sich wieder zusammengetan, um neue Welten, neue Charaktere und einen neuen Soundtrack zu schaffen.

Um das Spiel abstauben zu können, benötigt ihr lediglich ein Uplay-Konto.

Über diesen Link gelangt ihr zur Uplay-Produktseite. Das Angebot gilt noch bis zum 3. April.

Weitere News, Infos und Videos zu Rayman haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher noch nicht gezockt hat, der sollte es spätestens jetzt nachholen.