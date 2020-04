Hunting Simulator 2: Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

in

Kürzlich wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Hunting Simulator 2 veröffentlicht.

Nacon und Neopica haben ein neues Video zu Hunting Simulator 2 veröffentlicht, das zeigt, was euch in der Jagd-Simulation erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf zahlreiche Tierarten und einen Jagdhund als Begleiter freuen.



Offiziell heißt es dazu: “Die Tierwelt jeder Region wurde in Hunting Simulator 2 detailgetreu nachgebildet, mit Niederwild und Hochwild, furchterregenden Räubern und Wasservögeln unter den insgesamt 33 Tierarten, die die Spieler studieren und verfolgen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Erfahrene Jäger werden besonders die Vielfalt an Tieren in Hunting Simulator 2 zu schätzen wissen: Von jeder Art gibt es männliche, weibliche, junge und alte Tiere, wodurch eine realistische Spielerfahrung entsteht.

Hunting Simulator 2 führt zudem eine Option ein, die von der Fangemeinde oft gewünscht wurde: einen Jagdhund, der die Spieler auf ihren Jagden begleitet. Die scharfen Sinne des Hundes helfen den Spielern dabei, ihre Beute zu finden und sie aufzuscheuchen. Seite an Seite mit ihrem treuen Begleiter können die Spieler alle Inhalte des neuen Titels freischalten und ausgiebig erkunden. Weitere Informationen werden in Kürze enthüllt.”

Übrigens erwarten euch über 75 offizielle Waffen und Zubehör sowie mehr als 90 Kleidungsstücke. Hier das Ganze im Video:

Der Hunting Simulator 2 erscheint am 26. Juni 2020 für PS4, Xbox One und PC, sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Hunting Simulator 2 bietet im Vergleich zum Vorgänger viele sinnvolle Neuerungen. Vor allem das Jagdhund-Feature ist interessant.