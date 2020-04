Jemand hat Hyrule in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut

Da hat jemand Hyrule aus A Link to the Past in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut.

“AniVaynMaanen” hat sich die Mühe gemacht und Hyrule aus dem Klassiker A Link to the Past in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr eine Tour, in der ihr die Insel zu sehen bekommt, die wirklich cool geworden ist. Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Überzeugt euch am besten selbst davon.

Auf diesem Bild seht ihr die klassische Map:

Und hier seht ihr die Animal Crossing-Variante:

Und hier das besagte Video:

Ziemlich cool, oder? Wie gefällt euch New Horizons? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es ist wirklich cool, dass es in Animal Crossing: New Horizons so viele Möglichkeiten gibt.

