Kostenloser Zugang zu Stadia gestartet

Google hat kürzlich den kostenlosen Zugriff auf den Game-Streaming-Dienst Stadia gestartet.

Falls ihr Google Stadia ausprobieren möchtet, habe ich heute eine gute Nachricht für euch: Google hat den kostenlosen Zugang gestartet.

Offiziell heißt es dazu: “Videospiele waren schon immer eine Möglichkeit, um mit Freunden und Familie eine gute Zeit zu verbringen – das gilt in der aktuellen Situation mehr denn je. Daher startet Stadia ab sofort den Roll-Out für den kostenlosen Zugriff auf die Plattform in 14 Ländern (darunter Deutschland) und gibt damit noch mehr Spielefans die Möglichkeit, ihre Lieblingsgames alleine oder gemeinsam auf Stadia zu spielen – ohne Wartezeiten durch Downloads, Installationen oder Updates.



Jeder, der sich ab sofort über stadia.com registriert, kann Stadia Pro zwei Monate lang kostenlos testen und erhält somit auch den sofortigen Zugriff auf neun, im Stadia Pro-Abonnement enthaltene Spiele, darunter GRID, Destiny 2: The Collection und Thumper. Weitere Titel können jederzeit im Store dazu gekauft werden, auf die Spieler auch weiterhin zugreifen können, wenn das Stadia Pro-Abonnement gekündigt wird. Allen Spielern, die aktuell bereits Stadia Pro-Abonnenten sind, werden die kommenden zwei Monate nicht berechnet.



Aufgrund der aktuellen Lage und die damit einhergehende, zunehmende Internetnutzung, achtet Google besonders auf den verantwortungsbewussten Umgang mit der Bandbreite. So arbeitet Stadia an einer temporären Funktion, mit der die Standard-Bildschirmauflösung von 4k auf 1080p reduziert wird, um die Belastung des Internets weiter zu verringern.”

Nutzt ihr Stadia bereits? Wenn ja, wie findet ihr den Dienst? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ob sich Stadia auch auf lange Sicht bewähren kann? Die Zeit wird es zeigen.