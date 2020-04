Microsoft und CD Projekt RED kündigen Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077 an

in

Microsoft und CD Projekt RED haben kürzlich eine Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077 angekündigt.

Wer sich eine neue Xbox One X zulegen möchte und plant, sich das Rollenspiel Cyberpunk 2077 zu holen, der wird sich freuen, dass Microsoft und CD Projekt kürzlich eine Konsole im Cyberpunk-Design angekündigt haben.

Unter anderem leuchtet die Konsole im Dunkeln und es wurden besondere LEDs verbaut. Abgesehen davon beinhaltet das Paket einen aufwendig gestalteten Controller. Offiziell heißt es zur Konsole: “Die in Zusammenarbeit zwischen den Designern von CD Projekt RED und Microsoft entstandene limitierte Edition der 1 TB-Konsole verkörpert den urbanen Verfall und die pulsierende Technologie von Night City. Ihr Design bietet Elemente, die im Dunkeln leuchten, benutzerdefinierte Dekorplatten, LEDs, Farbverschiebungseffekte und Texturen – all dies erinnert an zahlreiche Facetten der dunklen Zukunft aus Cyberpunk 2077. Die Konsole wird mit einem Xbox Wireless-Controller geliefert, der auf einzigartige Weise von Johnny Silverhand inspiriert wurde. Er weist zu einer Hälfte ein natürliches und zu der anderen ein Cyber-verstärktes Chromdesign auf. Der Controller ist ab sofort separat bei ausgewählten Händlern erhältlich.”

Neben der Konsole und dem Controller wird auch ein digitaler Xbox One-Download-Code für Cyberpunk 2077 enthalten sein. Die Rede ist auch von “andere Überraschungen, die demnächst angekündigt werden”.

Hier ein Trailer, der die Konsole in Aktion zeigt:

Weitere Einzelheiten zum Bundle und zum Controller gibt es auf der entsprechenden Website. Veröffentlicht wird das Paket im Juni 2020.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Cyberpunk 2077 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Teil sieht wirklich cool aus. Wer Cyberpunk gerne auf der Xbox One X spielen möchte und noch keine Konsole besitzt, der liegt hier genau richtig.