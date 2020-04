Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge erscheint etwas später

Der Release des Animationsfilms Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge wurde etwas nach hinten geschoben.

Fans von Mortal Kombat haben in diesen Tagen Grund zur Freude: Erst kürzlich erschien Spawn als spielbarer Charakter in Mortal Kombat 11 und wie es scheint, arbeitet NetherRealm aktuell an einem neuen Kombat Pack. Dazu kommt, dass der Animationsfilm Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge bald erscheint.

Leider wurde der Release des Films kürzlich etwas nach hinten geschoben. Auf Twitter erklärte Gary Miereanu, dass der Film nun am 14. April erscheinen würde – zwei Tage nach dem ursprünglichen Release-Termin.

Hier der Tweet dazu:

Digital street date for “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” has moved to Tuesday, April 14.

Official announcement coming … along with some other exciting updates. https://t.co/1ETcMOJtwe