Mortal Shell: Hier sind neue Szenen aus dem gnadenlosen Souls-like

Publisher Playstack und Entwickler Cold Symmetry haben neue Spielszenen aus dem kommenden Souls-like Mortal Shell veröffentlicht.

Erst kürzlich berichteten wir über die Ankündigung des Souls-likes Mortal Shell und jetzt wurden ein paar Clips veröffentlicht, die einige neue Szenen aus dem Spiel zeigen.

Da es sich bei den Clips um Twitter-Videos handelt, ist die Videoqualität nicht so gut, aber Fans werden sich trotzdem über neues Material aus dem Spiel freuen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Mortal Shell ist ein gnadenloses und forderndes Action-Rollenspiel, das dich an den Rand des Wahnsinns treiben und deine Zähigkeit in dieser zersplitterten Welt auf die Probe stellt. Die letzten Überbleibsel der Menschheit siechen dahin und verderben, während gläubige Eiferer aus den Ruinen erscheinen. Sie werden dir keine Gnade zeigen, dein Überleben hängt also von ständiger Aufmerksamkeit, Präzision und deinen Instinkten ab. Suche nach verborgenen Heiligtümern der devoten Jünger und entdecke dein wahres Schicksal.”

Das Spiel befindet sich seit zwei Jahren in Entwicklung und soll im dritten Quartal 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einer harten Spielerfahrung ist, der sollte sich den Titel schon mal vormerken. Die ersten Szenen sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus.