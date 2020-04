Neues Battlefield für 2021 bestätigt

Kürzlich wurde von Electronic Arts bestätigt, dass uns 2021 ein neues Battlefield erwartet.

Fans von Battlefield dürfen sich freuen: Ein neues Battlefield wurde für 2021 bestätigt. Die Info kommt durch eine Erklärung Seitens EA gegenüber IGN, die sich eigentlich um die letzten große Updates für Battlefield V und Star Wars Battlefront II dreht.

In der Meldung wird erklärt, dass die letzten großen Updates für beide Spiele bevorstehen. Dennoch werden die Titel auch in Zukunft noch mit wiederkehrenden Events und Herausforderungen unterstützt.

“Das Team von DICE arbeitet an dem eigenständigen Battlefield V-Update, das diesen Sommer veröffentlicht wird, und setzt seine Arbeit an der Bereitstellung von Community -Spielen fort”, sagte ein EA-Sprecher. “Während die Vision des Studios für Star Wars Battlefront II jetzt mit dem The Battle on Scarif-Update dieser Woche abgeschlossen ist, werden die Server, Herausforderungen im Spiel, wiederkehrende Ereignisse und Spielunterstützung fortgesetzt, während das Spiel mit den Spielern und der Community weiterlebt. Wir freuen uns darauf, die Geschichten der Spieler für beide Spiele in den kommenden Jahren zu hören.”

Was Battlefield betrifft: Die Erklärung des EA-Sprechers schloss mit der Nachricht, dass DICE “sich auf die Zukunft von Battlefield konzentriert, die [es] den Spielern im Jahr 2021 bringen wird”

Weitere Infos dazu gibt es bisher leider nicht, aber sollte sich das ändern, erfahrt ihr es umgehend bei uns.

Freut ihr euch schon auf ein neues Battlefield, oder steht ihr eher auf Call of Duty? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon verdammt gespannt, wie die Zukunft von Battlefield aussieht. Gegen die Konkurrenz anzukommen, wird auf keinen Fall einfach.

Quelle: ign.com via comicbook.com