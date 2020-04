Nintendo plant, Animal Crossing: New Horizons jahrelang mit Inhalten zu versorgen

Nintendo hat anscheinend vor, das Spiel Animal Crossing: New Horizons jahrelang mit neuen Inhalten zu versorgen.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Animal Crossing. Und zwar werdet ihr von Nintendo noch einige Jahre mit neuen Inhalten versorgt. Das erklärte Nintendo kürzlich in einem Interview.

In einem Interview mit CNET wurde Aya Kyogoku, der Director des Spiels, nach der Zukunft von New Horizons und den bevorstehenden Entwicklungen gefragt. Kyogoku gab an, dass viele Dinge in Arbeit sind und sie versuchen, die Spieler über mehrere Jahre hinweg zu beschäftigen.

“Wir möchten sicherstellen, dass die Spieler in zwei oder drei Jahren immer noch neue Überraschungen im Spiel finden. Wir hoffen, ein Update zu erstellen, mit dem Sie dies tun können.”

Kyogoku wurde auch gefragt, ob es noch Features gibt, die er gerne im Spiel haben würde, die aber noch nicht implementiert wurden. Darauf antwortete er: “Ich denke, die Release-Version hat alle Spezifikationen, die wir dort aufnehmen wollten. Ich habe jedoch bereits erwähnt, dass wir sicherstellen möchten, dass Benutzer neue Überraschungen und neue Belohnungselemente finden, wenn sie jahrelang spielen. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass wir dafür etwas hinzufügen.”

Das hört sich doch gut an, oder?

Wie gefällt euch Animal Crossing: New Horizons? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das fänden wir sehr cool. Wir sind schon gespannt, ob Nintendo das wirklich durchzieht.

