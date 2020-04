Paradise Killer: Holt euch jetzt die Demo des Open-World-Ermittlungsspiels

in

Fellow Traveller und Kaizen Game Works haben verkündet, dass das Spiel Paradise Killer im Sommer für den PC erscheint. Abgesehen davon wurde eine Demo des Spiels veröffentlicht.

Heute habe ich ein ziemlich interessantes Spiel für euch, in dem ihr euch auf die Suche nach einem Mörder begeben müsst. In Paradise Killer erwartet euch ein Open-World-Ermittlungsspiel mit einer ziemlich abgefahrenen Optik und einer noch abgefahreneren Story.

Das Spiel schickt euch auf die Insel Paradies, die sich alle paar Jahrtausende regeneriert. In der Beschreibung heißt es: “Die psychische Kraft, die die außerirdischen Anbeter innerhalb der Befreiung in das Universum haben, soll ihre gefallenen Gottheiten nähren und schließlich wiederbeleben. Diese Kraft stößt aber auch auf unerwünschtes Interesse bei Dämonen, die schließlich jede Insel korrumpieren – bis der Rat eine neue alternative Realität hervorbringt.”

Doch der Rat wird Opfer eines Mörders. Und hier kommt ihr als “Ermittlungsfreak” Lady Love Dies ins Spiel. Eure Aufgabe: Findet den Mörder.

Laut den Entwicklern gibt es in diesem Spiel viele mögliche Killer. Ihr könnt frei wählen, wen ihr beschuldigen möchtet. Jeder auf der Insel Paradise ein Geheimnis zu verbergen.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Dieser Trailer zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels, wo ihr euch die Demo herunterladen könnt.

Weitere News und Videos zum Thema “Open World” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Paradise Killer ist absolut abgefahren. Wer auf der Suche nach Abwechlungs vom Einheitsbrei ist, der sollte das Spiel ausprobieren.