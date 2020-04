Prince of Persia: Sands of Time – Angeblich befindet sich ein Remake in der Mache

Erste Gerüchte machen die Runde, laut denen Ubisoft an einem Remake des Spiels Prince of Persia: Sands of Time arbeitet.

Kann es sein, dass Ubisoft ein Remake des Klassikers Prince of Persia: Sands of Time entwickelt? Gut möglich. Gerüchte dazu findet man aktuell auf Reddit und auf ResetEra. Es ist sogar die Rede davon, dass jedes der drei Spiele der ursprünglichen Trilogie für aktuelle Konsolen erscheinen soll.

Zu diesen Gerüchten meldeten sich auch die zwei bekannten Leaker “Zhuge” und “Shinobi”. “Zhuge” erklärte bei ResetEra, dass “es kein PoP-Trilogie-Remake gibt”. Abgesehen davon antwortete “Shinobi” auf einen Kommentar in dem er andeutete, dass das Gerücht “in gewisser Weise” gefälscht sei.

Nun spekulieren Fans darüber, was das bedeuten könnte. Viele glauben, dass es kein Remake der Trilogie geben wird, aber etwas anderes in Arbeit sein könnte.

Sands of Time ist das erste Spiel in der von Ubisoft veröffentlichten Serie, seit sich der Publisher Anfang der 2000er Jahre die Rechte an Prince of Persia gekrallt hatte.

Das Spiel war mit weltweit über 14 Millionen verkauften Einheiten ein kommerzieller erfolg. Es gab drei Fortsetzungen und eine Verfilmung mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.

Das denken wir:

Gegen ein Remake hätten wir wirklich nichts einzuwenden. Es war schon viel zu lange still rund um Prince of Persia.

