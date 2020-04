PS5: Dieses Konzept-Design sieht großartig aus – und zeigt Disc von GTA 6

Ein neues Konzept-Design zeigt, wie die PS5 aussehen könnte, da das offizielle Design der Next-Gen-Konsole noch immer nicht bekannt ist.

Bisher wurde das Design der PlayStation 5 noch nicht vorgestellt, aber dafür hat Sony vor wenigen Tagen den neuen Ccontroller der Next-Gen-Konsole gezeigt. Über diesen Link erfahrt ihr, was der DualSense – so der Name des neuen Controllers – so kann.

Auf Basis dieses Controllers hat der Designer Giuseppe “Snoreyn” Spinelli ein Konzept-Design der Playstation 5 entworfen. Und das Ergebnis sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Es zeigt, wie die PS5 aussehen könnte.

Das Konzept zeigt die Konsole in Schwarz und Weiß mit blauen Licht-Akzenten. und interessanterweise zeigt eines der Konzeptbilder der PS5 auch eine Disc von GTA 6. Übrigens wurde auch das Design des DualSense-Controllers ein wenig an die Konsole angepasst.

Wann Sony das eigentliche Design der PlayStation 5 zeigen will, ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen hat jedoch bereits verkündet, dass die Veröffentlichung der PS5 Ende 2020 trotz der durch die Covid-19-Pandemie verursachten globalen Produktionsprobleme unverändert bleibt.

Sollte es weitere Neuigkeiten zur Konsole geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News und Infos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie die PS5 wirklich aussieht. Bald werden wir es erfahren.

Quelle: letsgodigital.org via gamerant.com