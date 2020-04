Resident Evil 2: Paul Haddad (Leon Kennedy in Resident Evil 2) stirbt im Alter von 56 Jahren

Der Schauspieler und Synchronsprecher Paul Haddad ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Heute habe ich leider eine traurige Nachricht für euch: Paul Haddad, der vor allem dafür bekannt ist, Leon Kennedy im ursprünglichen Resident Evil 2 verkörpert zu haben, ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Es ist unklar, wann Haddad starb oder was die offizielle Ursache für seinenn Tod ist, aber es heißt, der 56-Jährige habe gegen Kehlkopfkrebs gekämpft. “Paul Haddad, unser lieber Freund und eine Ikone in der Resident Evil-Community, ist kürzlich verstorben”, heißt es in einer offiziellen Erklärung der Invader Studios.

“Es ist uns eine große Ehre, die Gelegenheit gehabt zu haben, einen so großartigen Mann und einen brillanten Profi kennenzulernen und mit ihm zusammenzuarbeiten, wie er es war. Ruhe in Frieden, Paul … du wirst für immer in unseren Herzen leben.”

Paul Haddad, our dear friend and an icon among the RE community, has passed away recently. We’ve been truly honored to have the chance to meet and work with such a great man and a brilliant professional that He was.



Rest in Peace Paul… You will live forever in our hearts. pic.twitter.com/o6gkMqX7SI