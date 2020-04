Resident Evil 2 Remake: Dank dieser Mod könnt ihr Zombies ein für alle Mal erledigen

Dank einer Modifikation für das Resident Evil 2 Remake könnt ihr Zombies nun ein für alle Mal erledigen.

Das Remake von Resident Evil 2 ist großartig, aber es kann ab und an ganz schön nervig sein, wenn Zombies durch einen Headshot nicht erledigt werden können. Eine neue Headshot-Modifikation ändert das nun.

Dank der “Headshot And Almost No Items Mod” des Modders “Ferrazbaixista” könnt ihr Zombies nun dauerhaft mit einem Kopfschuss erledigen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Köpfe der Zombies zu zielen und abzudrücken. Aber das ist gar nicht mal so einfach.

Durch die Mod ist Munition jedoch seltener und es gibt nicht viele Heilmittel. Diese Änderung zielt darauf ab, eine realistischere Erfahrung zu bieten als in der Standard-Version.

Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, wie aktiv die Modding Community von Resident Evil 2 ist. Und so wie es aussieht, wird das beim Remake von Resident Evil 3 nicht anders sein.

Quelle: dsogaming.com