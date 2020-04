Resident Evil 3: Capcom möchte eure Meinung zum Remake hören

Capcom möchte in einer Umfrage von euch wissen, wie ihr das Remake von Resident Evil 3 findet.

Capcom hat kürzlich verkündet, dass das Resident Evil 3 Remake innerhalb von fünf Tagen weltweit 2 Millionen Mal verkauft wurde. Jetzt möchte Capcom eure Meinung zum Resident Evil 3 Remake und zu Resident Evil Resistance hören.

Das Spiel basiert auf der RE Engine von Capcom und mit der Neuauflage fanden auch neue Ideen ins Spiel. Beispielsweise gibt es eine neue Ausweichmechanik, die es uns ermöglicht, auf die Seite zu rollen, wenn ein Zombie versucht, sich auf uns zu stürzen.

Mit der Umfrage möchte Capcom wohl nun herausfinden, wie gut die Community die neuen Ideen findet. Hier der Tweet mit dem Link zur Umfrage:

We want to hear your thoughts and feedback on Resident Evil 3 and Resident Evil Resistance!



Please take a few minutes of your time to fill out this form: https://t.co/lW72O07mNi pic.twitter.com/g3sorhvX5Q