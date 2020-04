Resident Evil 8 war Resident Evil Revelations 3 – uns erwarten Halluzinationen und Okkultismus

Kürzlich sind neue Gerüchte zu Resident Evil 8 aufgetaucht. Die Rede ist von Halluzinationen und Okkultismus.

Es sind neue Gerüchte zu Resident Evil 8 im Netz gelandet. Der Branchenkenner “Dusk Golem” hat einige neue Details zum nächsten Resident Evil-Teil veröffentlicht. Laut ihm war Resident Evil 8 ursprünglich Resident Evil Revelations 3. Da das “echte” Resident Evil 8 jedoch noch einige Jahre entfernt ist, hat Capcom beschlossen, Revelations 3 in Resident Evil 8 umzubenennen.

Der Leaker glaubt auch, dass Resident Evil 8 im Jahr 2021 veröffentlicht wird. Darüber hinaus denkt “Dusk Golem”, dass Capcom dieses neue RE-Spiel in den nächsten Monaten enthüllen wird.

Ursprüngliche war geplant, Resident Evil 8 auf der E3 2020 zu enthüllen. Da die Messe jedoch nicht stattfindet, weiß er nicht genau, wann die Ankündigung erfolgen wird.

Abgesehen davon erwarten uns im Spiel angeblich Halluzinationen, Okkultismus und Wahnsinn – was auch immer das bedeuten mag. Man wird wohl auch nicht genau wissen, wem man trauen kann und wem nicht.

Hier die Tweets dazu:

The reason I said RE8 was “years away” earlier this year is last year a RE8 was in development, & that one is years away. But Capcom didn’t want a huge gap between RE7 and RE8, so that title got pushed to the side for now, & internal testing and such was super positive on Rev 3. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

The game has been going through some huge changes to make it more like a “mainline” title, big changes to the story, characters, etc. So specifically what you’ve heard may not be fully true in the final, but a number of elements remain.



So as I’ve said, it’s a cross-gen game. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

the game. The rest I’ll leave to be revealed later this month, but the game I am incredibly excited about. And I suggest those weary should be open minded, most who played the game near-finished as Rev 3 think it’s terrific. It’ll probably be a high quality game. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Wenn ihr mich fragt, hört sich das alles sehr interessant an. Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur ofiziellen Seite von Capcom.

Noch mehr News und Gerüchte zu Resident Evil 8 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannnt, wann Capcom die ersten offiziellen Informationen herausrückt.

Quelle: dsogaming.com