Saints Row 5 befindet sich in der Mache

Kürzlich wurde noch einmal bestätigt, dass gerade an Saints Row 5 gearbeitet wid.

Vor wenigen Tagen wurde Saints Row: The Third Remastered angekündigt und da haben sich einige Fans gefragt, wie es denn mit einem komplett neuen Teil aussieht. Dazu wurde nun ein offizielles Statement veröffentlicht.

Und zwar wurde auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels gepostet: “Ein neues Saints Row-Spiel befindet sich bei Volition in Entwicklung. The Saints Row: The Third Remastered wird von Sperasoft gemacht.”

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft. — Saints Row (@SaintsRow) April 6, 2020

Mit anderen Worten: Das neue Saints Row und Saints Row: The Third Remastered sind zwei unterschiedliche Spiele. THQ Nordic kündigte bereits im letzten Jahr ein neues Saints Row an. Die Ankündigung von Saints Row: The Third Remastered stiftete nun etwas Verwirrung, da Fans nicht wussten, ob es sich dabei um das neue Saints Row handeln würde. Jetzt wäre das auch geklärt.

Ob das neue Saints Row den Titel Saints Row 5 tragen wird, ist aber noch nicht klar.

Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir uns über ein neues Saints Row freuen dürfen. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet und wann es erste Infos dazu gibt.