Sky: Children of the Light ist ab sofort für Android erhältlich

Kürzlich wurde das Adventure Sky: Children of the Light für Android Smartphones veröffentlicht.

Falls ihr auf Abenteuerspiele steht und häufig unterwegs zockt, solltet ihr euch mal den Titel Sky: Children of the Light näher ansehen. Hier handelt es sich um ein Social-Adventure, das ab sofort auf Google Play erhältlich ist.

In diesem Titel müsst ihr in Zusammenarbeit mit anderen Spielern die verschiedenen Reiche erkunden und Aufgaben erfüllen, um das Licht zurück ins Land und die Konstellationen zurück an den Himmel zu bringen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “In Sky: Children of the Light sind die Spieler die Children of the Light und bringen mit ihrer Ankunft Hoffnung in das Königreich – Hoffnung, dass sie die gefallenen Sterne in ihre Konstellationen zurückbringen. Nur durch das Teilen und Verbreiten des Lichts, um die untergegangenen Vorfahren und ihre Zivilisationen zu erlösen, können die Geheimnisse entdeckt und die Sterne zurückgebracht werden.”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Sky: Children of the Light ist kostenlos im Google Play Store für Android und im App Store für iOS erhältlich.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer ein toll inszeniertes Adventure für unterwegs sucht, der sollte sich dieses Spiel holen.