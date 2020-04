So sieht der Doom Guy also “in echt” aus

in

In einer kleinen Bilderserie zeigt uns ein Reddit-Nutzer, wie der Doom Guy “in echt” aussehen würde.

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie der Doom Guy eigentlich in echt aussehen würde, dann habe ich heute endlich die Antwort für euch: ziemlich… normal.

Und zwar hat der Reddit-Nutzer “Panishev” eine Reihe von Bildern veröffentlicht, die zeigen, wie sich der Doom Guys von seinem MD-DOS-Auftritt im Jahr 1993 zu einem “echten Menschen” verwandelt. Dabei wurde das letzte Bild mit “wenigen KI-Verbesserungen” erstellt.

Die ersten Bilder unterscheiden sich nicht sonderlich vom Look des Klassikers, aber der Real-Life-Look ist schon ungewohnt. Mich erinnert er sogar etwas an an B.J. Blazkowicz – den Helden aus dem Shooter Wolfenstein.

Hier die Bilder:

Ziemlich abgefahren, oder?

Das denken wir:

Jetzt wissen wir das auch. Aber der Look im Klassiker ist uns irgendwie lieber.

