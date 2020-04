Spielt Gears 5 jetzt kostenlos

in

Microsoft hat kürzlich angekündigt, dass das Actionspiel Gears 5 aktuell kostenlos spielbar ist.

Heute habe ich eine gute Nachricht für euch, wenn ihr gerne Gears 5 zocken würdet, aber aktuell keine Kohle dafür ausgeben wollt: Microsoft bietet das Spiel aktuell kostenlos an. Und zwar via Steam und im Windows Store.

Diese Aktion ist jedoch zeitlich begrenz. Mit anderen Worten: Ihr könnt das Spiel bis zum 12. April kostenlos spielen. Also solltet ihr am besten keine Zeit verlieren.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Die Welt steht am Abgrund. Der Schwarm hat die Roboterarmee der Koalition unter seine Kontrolle gebracht und greift die Städte der Menschen an. Während der Feind immer näher rückt, begibt sich Kait Diaz auf die Suche nach der Wahrheit. Sie zieht los, um herauszufinden, was sie mit dem Feind gemein hat, doch findet weit mehr heraus, als ihr lieb ist – die wahre Gefahr für Sera ist sie selbst.”

Features:

Co-op-Kampagne für 3 Spieler: Kämpfen Sie gemeinsam mit Ihren Freunden online oder im Splitscreen-Co-op.

Stationierungseinsätze: Steigen Sie in den Gears-Stationierungseinsätzen vom neuen Rekruten zum Vier-Sterne-General auf. Stellen Sie sich neuen und aufregenden Herausforderungen, in denen unglaubliche Belohnungen winken, mit denen Sie dann vor allen anderen angeben können.

Trainingslager: Neu bei Gears oder nur etwas eingerostet? Im Trainingslager lernen Sie alles kennen – von den Grundlagen bis hin zu ausgefeilten Kampftechniken.

Spielen Sie als Jack: Schlüpfen Sie in die Rolle von Jack, Ihrem persönlichen Luftunterstützungs-Bot, der Verbündete beschützen und Feinde aufs Korn nehmen kann – perfekt für neue Gears-Spieler.

Berauschende Grafikpracht: Spielen Sie jeden Modus auf kompatiblen Plattformen in 4K und HDR mit bestechenden 60 Frames pro Sekunde.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Wer das Spiel schon immer mal ausprobieren wollte, der hat nun die beste Gelegenheit dazu.