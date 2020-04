Spielt XCOM 2 jetzt kostenlos

in

2K Games hat kürzlich angekündigt, dass das Strategiespiel XCOM 2 aktuell kostenlos auf Steam spielbar ist.

Wer das Strategiespiel XCOM 2 gerne mal kostenlos ausprobieren möchte, der hat jetzt Gelegenheit dazu, denn das Spiel ist kostenlos auf Steam verfügbar. Die Aktion läuft bis zum 30. April, also solltet ihr euch beeilen.

XCOM 2 ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem ihr gegen eine Alien-Bedrohung antreten müsst, um die Menschheit zu retten. Offiziell heißt es dazu: “Die Erde hat sich gewandelt. Zwanzig Jahre sind vergangen, seit die Staatsoberhäupter der Erde den Aliens ihre bedingungslose Kapitulation angeboten haben. XCOM, die letzte Verteidigungslinie des Planeten, wurde dezimiert und zerschlagen. Nun, in XCOM 2, herrschen die Aliens auf der Erde und errichten funkelnde Städte, die der Menschheit vordergründig eine blendende Zukunft verheißen, in Wahrheit aber nur einen finsteren Plan verdecken und alle ausschalten, die sich der neuen Weltordnung widersetzen.

Nur diejenigen, die am Rand der Welt leben, verfügen über ein geringes Maß an Freiheit. Und hier sammelt sich erneut eine Macht, um für die Menschheit zu kämpfen. Zur ständigen Flucht getrieben und mit nur geringen Erfolgsaussichten müssen die verbliebenen XCOM-Kräfte einen Weg finden, einen weltweiten Widerstand zu entfachen und die Alien-Bedrohung ein für alle Mal auszuschalten.”

Hier die Features des Spiels:

XCOM AUF DER FLUCHT : Übernimm das Kommando über die Avenger, ein Versorgungsschiff der Aliens, das in das mobile Hauptquartier von XCOM umgewandelt wurde. Der neue nichtlineare Spielablauf überlässt dir die Entscheidung, wo dein Einsatzteam zuschlagen soll, wie du dir Unterstützung sicherst und wann du auf feindliche Gegenangriffe reagierst.

: Übernimm das Kommando über die Avenger, ein Versorgungsschiff der Aliens, das in das mobile Hauptquartier von XCOM umgewandelt wurde. Der neue nichtlineare Spielablauf überlässt dir die Entscheidung, wo dein Einsatzteam zuschlagen soll, wie du dir Unterstützung sicherst und wann du auf feindliche Gegenangriffe reagierst. REKRUTIERE WIDERSTANDSKÄMPFER : Fünf Soldatenklassen, jede mit ihrem eigenen Fähigkeitsbaum samt neuer Klassenfähigkeiten wie Momentum, lassen dich spezielle Soldaten für jede Taktik erstellen.

: Fünf Soldatenklassen, jede mit ihrem eigenen Fähigkeitsbaum samt neuer Klassenfähigkeiten wie Momentum, lassen dich spezielle Soldaten für jede Taktik erstellen. TAKTISCHER GUERRILLAKAMPF : Neue Gameplay-Systeme bieten noch mehr taktische Flexibilität im Kampf. Der Zustand der Welt beeinflusst die Umgebung jedes Kampfes. Tarne dich und locke feindliche Patrouillen in Hinterhalte. Plündere Feinde und finde wertvolle Ausrüstung und Artefakte. Rette VIPs und gefallene Kameraden, indem du sie zum Evakuierungspunkt bringst.

: Neue Gameplay-Systeme bieten noch mehr taktische Flexibilität im Kampf. Der Zustand der Welt beeinflusst die Umgebung jedes Kampfes. Tarne dich und locke feindliche Patrouillen in Hinterhalte. Plündere Feinde und finde wertvolle Ausrüstung und Artefakte. Rette VIPs und gefallene Kameraden, indem du sie zum Evakuierungspunkt bringst. EINE NEUE FEINDGENERATION : Unterschiedlichste Feinde – von mächtigen Alienrassen bis hin zu ADVENT, Vollstrecker des Alien-Regimes – sorgen für taktische Herausforderungen.

: Unterschiedlichste Feinde – von mächtigen Alienrassen bis hin zu ADVENT, Vollstrecker des Alien-Regimes – sorgen für taktische Herausforderungen. FORSCHEN, ENTWICKELN UND VERBESSERN : Konfiguriere und baue Räume auf der Avenger, um XCOM neue Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld zu schaffen. Forsche mit deinen Wissenschaftlern und Ingenieuren, entwickle und verbessere Waffen für deine bevorzugte Taktik.

: Konfiguriere und baue Räume auf der Avenger, um XCOM neue Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld zu schaffen. Forsche mit deinen Wissenschaftlern und Ingenieuren, entwickle und verbessere Waffen für deine bevorzugte Taktik. JEDER EINSATZ IST EINZIGARTIG : Begib dich auf Einsätze rings um den Globus, in der Wildnis, mitten im Herz von Aliens kontrollierter Großstädte und in den Tiefen von Alien-Einrichtungen. Es gibt nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten bei den Karten, Einsätzen und Zielen.

: Begib dich auf Einsätze rings um den Globus, in der Wildnis, mitten im Herz von Aliens kontrollierter Großstädte und in den Tiefen von Alien-Einrichtungen. Es gibt nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten bei den Karten, Einsätzen und Zielen. ERSTELLE EIGENE MODS : Mit den auf die Community ausgelegten Tools kannst du deine eigene Kampagne, taktisches Gameplay, Aliens, Klassen und Strategie-Spielfeatures erstellen und diese mit dem Steam Workshop teilen.

: Mit den auf die Community ausgelegten Tools kannst du deine eigene Kampagne, taktisches Gameplay, Aliens, Klassen und Strategie-Spielfeatures erstellen und diese mit dem Steam Workshop teilen. DUELLE IM MULTIPLAYER: Kombiniere Trupps der Menschen und Aliens und kämpft im direkten Duell auf zufällig erstellten Karten.

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein tolles Strategiespiel, das ihr unbedingt ausprobieren solltet.