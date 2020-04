Splatoon 2: Nintendo veröffentlicht Spezial-Demo

in

Nintendo hat kürzlich eine Spezial-Demo des Multiplayer-Shooters Splatoon 2 veröffentlicht.

Wer Splatoon 2 für die Switch schon immer mal ausprobieren wollte, der hat jetzt eine gute Gelegenheit dazu, denn Nintendo hat eine Spezial-Demo veröffentlicht. Die Demo könnt ihr euch ab heute aus dem Nintendo eShop auf eure Konsole laden.

Von Donnerstag, dem 30. April um 12:00 Uhr bis Mittwoch, dem 6. Mai um 23:59 Uhr dürft ihr dann als Inklinge in Online-Matches antreten. Offiziell heißt es dazu: “Während des siebentägigen Events können sich SpielerInnen der Spezial-Demo zusammen mit anderen Splatoon 2-BesitzerInnen aus aller Welt via Internet in Revierkämpfe 4-gegen-4 stürzen. Auch die Spielmodi Rangkampf und Salmon Run können ausprobiert werden. Wer keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online besitzt, um die Online-Funktionen zu nutzen, kann zudem eine kostenlose siebentägige Testversion von Nintendo Switch Online aktivieren. Die Probewoche lässt sich ganz einfach über den Nintendo Switch Online-Bereich des Nintendo eShops starten. Wer die Mitgliedschaft danach nicht automatisch um einen Monat verlängern möchte, kann diese Option vor Ablauf der Testphase problemlos deaktivieren.”

Und wer sich das Spiel kaufen möchte, der darf sich freuen, denn bis Sonntag, den 10. Mai, gibt es im Nintendo eShop auf Splatoon 2 einen Preisnachlass von 33 %. Die während der Spezial-Demo erzielten Fortschritte könnt ihr natürlich in die Vollversion übernehmen.

Ab dem 23. Mai folgt übrigens die Neuauflage eines Splatfests, das euch vor die Frage stellt: Mayo oder Ketchup? Dazu heißt es: “Alle Mitglieder von Nintendo Switch Online, die sich für eines der beiden Lager entscheiden, können an dem Event teilnehmen. Von Samstag, dem 23. Mai um 00:00 Uhr bis Sonntag, dem 24. Mai um 23:59 Uhr gilt es dann, Schlachten für das eigene Team zu gewinnen. Zur Erinnerung: Beim ersten Mal behielt Team Mayo die Oberhand. Man darf gespannt sein, ob Team Ketchup diesmal mehr Farbspritzer hinterlässt.”

