Streets of Rage 4 erscheint am 30. April

Publisher und Mitentwickler Dotemu und die Mitentwickler bei Lizardcube und Guard Crush Games haben kürzlich verkündet, dass Streets of Rage 4 am 30. April erscheint.

Falls ihr euch gefragt habt, wann Streets of Rage 4 erscheint, habe ich eine gute Nachricht für euch. Mittlerweile wurde verraten, dass der Titel am 30. April für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Game Pass erscheint und 24,99 Euro kosten wird.

Abgesehen davon wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der den Battle Mode in Akztion zeigt. Hier handelt es sich um ein Vermächtnis, von Streets of Rage 2 und 3.

Offizill heßt es dazu: “Dieses reichlich feindselige Schlachtfeld wird den Rivalen dabei helfen, zu erkennen, wer wirklich Wood Oak Citys bester Gassenhauer ist (Bonuspunkte für das Wortspiel!) und hilft dabei, den steten Groll zu begleichen, der durch zufällige Schläge auf Mitstreiter während der Multiplayer-Sessions ausgelöst wurde.”

Hier der Trailer:

Was haltet ihr von den neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Endlich wissen wir, wann das Spiel erscheint. Auf diese Infos mussten wir schon viel zu lange warten.