Super Mario: Lego und Nintendo stellen interaktives Set vor

Die Lego Gruppe und Nintendo stellten kürzlich erste Details zu den neuen Lego Super Mario Produkten vor.

Vor einigen Tagen berichteten wir bereits darüber, dass sich Nintendo und Lego für ein interaktives Super Mario-Set verbünden. Jetzt wurden die neuen Produkte offiziell vorgestellt.

Offiziell heißt es dazu: “Mit der neuen Lego Super Mario Produktlinie wird die Super Mario Welt wie nie zuvor erlebbar. Kinder können ihre eigenen Super Mario Level völlig frei kreieren, selbst über den Verlauf ihres ausgedachten Spielparcours entscheiden und die Level modular mit weiteren Lego Steinen beliebig erweitern, so dass ihre interaktive Lego Mario Figur zahlreiche Hindernisse meistern und überwinden muss. Lego Mario läuft bei der Startröhre los, springt über Lego Steine, nimmt es mit Goomba oder Bowser Jr. auf, sammelt virtuelle Münzen und läuft ins Ziel ein. Mittels integrierter LCD-Technologie reagiert die Lego Mario Figur auf mit ihr durchgeführte Bewegungen, verschiedenfarbige Lego Steine sowie spezielle Aktionssteine und kann mit den Augen blinzeln, sprechen und den Mund bewegen. Zudem spielt ein Lautsprecher die originalen Videospiel-Töne ab und ein kleiner LCD-Monitor am Bauch der Lego Mario Figur zeigt den Spielstand an. Der Spielstand kann auch digital in einer gratis angebotenen Begleit-App festgehalten werden; in dieser finden sich auch Parcours- Bauanleitungen und die Aktivierung der Erweiterungssets findet über diese statt.”

Das Lego Super Mario- Abenteuer mit Mario – Starterset kann ab sofort vorbestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung: 59,99 Euro

Bestellmöglichkeit: www.lego.com/supermario-startercourse

Weitere, vorgestellte Sets:

Lego Super Mario – Piranha-Pflanze Powerwippe – Erweiterungsset

Unverbindliche Preisempfehlung: 29,99 Euro

Lego Super Mario – Bowsers Festung – Erweiterungsset

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro, 129,00 CHF

Hier der Trailer zu den neuen Produkten:

Das denken wir:

Die neuen Sets sind zwar ziemlich cool, leider ist der Preis dafür aber nicht gerade günstig.