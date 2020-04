Super Mario Maker 2: Nintendo veröffentlicht das finale Update

Nintendo veröffentlicht heute das finale Update für den Super Mario Maker 2.

Diese Meldung ist schön und traurig zugleich: Und zwar veröffentlicht Big N heute das letzte Update für den Super Mario Maker 2. Unter anderem ermöglicht es das Update mehrere erschaffene Level zu einer Welt zusammenzufügen.

Darüber hinaus gibt es neue Levelelemente aus verschiedenen Super Mario-Spielen und Spieler von Mario Kart Tour können zwei Charaktere aus dem Jump-‘n’-Run als neue Fahrer erhalten.

Offiziell heißt es zum Update: “Im Modus Welt bauen lassen sich mehrere gebaute Level auf einer Weltkarte miteinander verbinden. Die SpielerInnen bestimmen den gesamten Aufbau: vom Startpunkt bis hin zum Schloss am Ende der Welt. Sie können das Aussehen der Weltkarte auswählen und bis zu acht Welten mit insgesamt bis zu 40 Kursen miteinander kombinieren. So erschaffen Sie ihr ganz persönliches Super Mario-Spiel, das sie obendrein mit ihren FreundInnen teilen können.

Mit dem Update erhalten außerdem weitere Fieslinge Einzug ins Spiel: die Koopalinge. Alle sieben Schergen von Oberbösewicht Bowser lassen sich jetzt – mit jeweils eigenem Bewegungsmuster – in die Jump-’n’-Run-Kurse integrieren. Auch der maskenhafte Schlüsselbewahrer Phanto, die aufziehbaren Robo-Koopas und weitere Schurken kommen als neue Gegner hinzu.

Darüber hinaus beschert das kostenlose Update den SpielerInnen weitere Power-ups und Levelelemente. Der Pilz aus Super Mario Bros. 2 etwa verleiht Mario und seinen FreundInnen das Aussehen, das sie in dem gleichnamigen Abenteuer haben. Das ermöglicht es ihnen, Gegenstände sowie Gegner aufzuheben und zu werfen. Außerdem neu: der Frosch-Anzug aus Super Mario Bros. 3, mit dem Mario Gewässer durchschwimmen und sogar auf dem Wasser laufen kann. Weitere neue Power-ups sind der Power-Ballon aus Super Mario World, die Super-Eichel aus New Super Mario Bros. U und die Bumerangblume aus Super Mario 3D World. Aus demselben Spiel stammen auch fünf weitere Hilfsmittel wie die Kanonen-Box und die Propeller-Box.

Gute Neuigkeiten gibt’s zudem für die Fans von Mario Kart Tour: Sowohl Baumeister-Mario als auch Baumeister-Toad haben ihren Auftritt in diesem Rennspiel für Smart-Geräte. Während der Trick-Tour, die von 08:00 Uhr am 22. April bis 07:59 Uhr am 6. Mai stattfindet, können sich die SpielerInnen die beiden Schutzhelm-bewährten Fahrer schnappen. Sie lassen sich in Rennen einsetzen, um Belohnungen zu gewinnen oder um im Online-Mehrspielermodus FreundInnen herauszufordern.”

Das denken wir:

Schade, dass es keine weiteren Updates mehr gibt. Aber wer weiß? Vielleicht dürfen wir uns ja früher oder später noch auf den Super Mario Maker 3 freuen.