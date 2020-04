Synchronsprecher Filipe Duarte (Deacon St. John in Days Gone) stirbt mit 46 Jahren

Filipe Duarte, der portugiesische Schauspieler und Synchronsprecher hinter Deacon St. John, dem Protagonisten von Days Gone, ist im Alter von 46 Jahren verstorben.

Heute ist ein wirklich trauriger Tag. Erst mussten wir über den Tod von Paul Haddad (Leon Kennedy in Resident Evil 2) berichten und nun wurde bekannt, dass auch der Schauspieler Filipe Duarte gestorben ist, der Deacon St. John im Spiel Days Gone verkörpert hat.

Filipe Duarte ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Laut Sicnoticias starb der Schauspieler diesen Freitag an einem Herzinfarkt. Die tragische Nachricht kommt ungefähr ein Jahr nach Duartes großen Auftritt in Days Gone.

“Unglaublich traurig, vom Tod des portugiesischen Schauspielers Filipe Duarte zu hören”, schrieb Eric Jensen, führender Open-World-Designer bei Days Gone, als er auf Twitter über den Tod des Schauspielers schrieb.

“Er war die Stimme von Deacon für uns und so viele Days Gone-Spieler in Portugal. Ich sende Liebe an seine Familie in dieser schweren Zeit.”

Incredibly sad to hear of the passing of Portuguese actor Filipe Duarte. He was the voice of Deacon for us and so many #DaysGone players in Portugal. Sending love to his family during this hard time. ❤️🙏 pic.twitter.com/oMLr6a8BAs