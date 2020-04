The Division 2: Ubisoft veröffentlicht kostenlose Testversion

Ubisoft hat kürzlich eine kostenlose Testversion des Spiels The Division 2 veröffentlicht.

Wer Tom Clancy’s The Division 2 schon immer mal ausprobieren wollte, der darf sich freuen: Ubsioft hat eine kostenlose Testversion veröffentlicht. Diese ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

Im Rahmen dieser Testversion könnt ihr das Spiel kostenlos bis Level 8 oder für eine Gesamtdauer von 8 Stunden zocken. Das sollte ausreichend sein, um zu entscheiden, ob man sich die Vollversion holt oder nicht. Natürlich kann der Fortschritt in die Vollversion mitgenommen werden.

Play The Division 2 base game for free for 8 hours by downloading the free trial!



Start your journey in Washington D.C., play up to level 8, and keep your progression if you purchase the game.