The Last of Us 2 könnte frühzeitig digital veröffentlicht werden

Kürzlich wurde bekannt, dass das kommende Spiel The Last of Us 2 vielleicht doch früher erscheinen könnte als erwartet – und zwar digital.

Vor wenigen Tagen berichteten wir ja darüber, dass das Spiel The Last of Us 2 wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Infolgedessen haben sich viele Fans gefragt, ob das Spiele vielleicht auf dem digitalen Weg früher veröffentlicht werden könnten.

Dazu hat sich nun Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, im offiziellen PlayStation-Blogcast geäußert. Druckmann erklärte, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei, erörterte aber auch die größte potenzielle Hürde.

Druckmann erklärte: “Ist die Internetinfrastruktur dort, um Unterstützung in allen Ländern zu gewährleisten? Wweißt du, das ist ein weltweites Spiel, auf das die Menschen in jedem Land warten, und wir möchten sicherstellen, dass wir fair sind. Wenn wir es nur zu einem Bruchteil der Leute bringen, was machen dann all die Leute, die es nicht bekommen? Also, ähm, wir schauen uns gerade alle möglichen Optionen an. Was ist der beste Weg, um es allen unseren Fans so schnell wie möglich zu bringen? Aber es wird einige Zeit dauern, bis wir uns verändern und die Dinge klären können. Und sihr dir mal an, wo sich die Welt aktuell befindet. Du weißt, dass sich die Dinge von Tag zu Tag ändern.”

Mit anderen Worten: Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass The Last of Us 2 frühzeitig digital veröffentlicht werden könnte, aber ich gehe davon aus, dass Sony und Naughty Dog erst mal die nächsten Tage abwarten und beobachten, wie sich die Pandemie entwickelt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu The Last of Us 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das wäre ziemlich genial. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange auf den Release warten.

Quelle: comicbook.com