The Last of Us 2: Leak-Video zeigt Ingame-Gitarre

Ein neues Leak-Video zeigt eine spielbare Ingame-Gitarre im kommenden Actionspiel The Last of Us 2.

Mit Sicherheit habt ihr bereits mitbekommen, dass The Last of Us 2 wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, was wirklich schade ist. Aber wenigstens habe ich heute neue Szenen aus dem Spiel für euch.

Und zwar ist kürzlich ein Leak-Video aufgetaucht, das ein bishr unbekanntes Feature demonstriert. Im nachfolgenden Video bekommen wir nämlich zu sehen, wie Ellie eine Gitarre zückt, die man als Spieler spielen kann.

Das funktioniert so: Man wählt mit den Schultertasten und dem Analog-Stick den gewünschten Akkord aus und spielt die Saiten dann, indem man über das Touchpad streicht. Ziemlich cool, oder?

Hier das Ganze im Video:

Wir freuen uns jetzt schon auf die Videos nach dem Release, in denen Spieler ihre Lieder zum Besten geben.

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite von naughty Dog, dem Studio hinter The Last of us 2. Ursprünglich hätte das Spiel übrigens im Mai für die PlayStation 4 erscheinen sollen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer eine PS4 besitzt, der sollte sich The Last of Us 2 auf keinen Fall entgehen lassen. Hier erwartet uns wieder ein ganz großes Spiel.