The Last of Us Part 2: Amazon hat womöglich den Release-Termin geleakt

Kürzlich ist bei Amazon ein Release-Termin für das kommende PS4-Spiel The Last of Us Part 2 aufgetaucht.

Wir berichteten ja bereits vor einiger Zeit, dass das Spiel The Last of Us Part 2 wegen des Coronavirus verschoben wurde. Bisher wurde noch kein offizieller Release-Termin genannt. Es war lediglich die Rede davon, dass das Spiel früher digital veröffentlicht werden könnte.

Jetzt ist bei Amazon ein möglicher Release-Termin aufgetaucht. Auf der Produktseite des Spiels wurde der 26. Juni als Erscheinungstermin genannt. Mittlerweile wurde der Termin wieder entfernt.

Was komisch ist: Am 26. Juni soll auch der PS4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima erscheinen. Mittlerweile wurde der Termin auf 31. Dezember 2020 geändert – ein Platzhalterdatum.

Bisher ist nicht bekannt, was es mit diesem Leak-Datum auf sich hat, denn Sony hat die Situation bisher nicht kommentiert. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Zur offiziellen Seite von Naughty Dog gelangt ihr über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release des Spiels warten.