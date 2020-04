Unboxing einer lächerlich riesigen Sichel – Darksiders Full Scale Replica

in

Ich zeige euch in einem Unboxing-Video die offiziell lizenzierte und lächerlich riesige Darksiders Full Scale Replica von TriForce.

Bei Replicas heißt die Devise: Je realistischer, desto besser. Die Darksiders-Sichel von TriForce ist äußerst realistisch – und lebensgroß. Und lebensgroß bedeutet in diesem Fall riesig.

Das Teil ist 175 cm lang, 122 cm hoch und wiegt rund 20 kg. Hier handelt es sich also um eine äußerst authentischste Nachbildungg der Waffe von Tod, dem Protagonisten des Spiels Darksiders 2. Das Design stammt übrigens vom Künstler und Schöpfer Joe Madureira.

Dementsprechend teuer ist dieses Sammlestück auch. Als es noch erhältlich war, musste man dafür 900 Dollar hinblättern. Jetzt wird diese Replica ab und an noch bei Ebay verkauft – in der Regel für einen deutlich höheren Preis.

Ich habe mir das Teil besorgt und es in einem Unboxing-Video für euch ausgepackt. Hier der Clip:

Darksiders 2 kam 2012 auf den Markt. Mittlerweile ist das Spiel für Xbox 360, PlayStation 3, Windows, Wii U, PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Im Spiel übernimmt man die Rolle von Tod, einem der einem der vier Apokalyptischen Reiter. Krieg, der Bruder von Tod, befindet sich in 100-jähriger Gefangenschaft. Tod glaubt nicht an die Beschuldigungen, die seinem Bruder zur Last gelegt wurden. Daher macht er sich auf die Suche nach den Verantwortlichen für die Einkerkerung seines Bruders und versucht, Beweise für dessen Unschuld zu finden.

Das denken wir:

Diese Replica ist wirklich abgefahren, aber leider ziemlich teuer.