Untitled Goose Game: Holt euch jetzt den Soundtrack

Heute gibt es was auf die Ohren: Und zwar den Soundtrack des abgefahrenen Titels Untitled Goose Game. Das Spiel, in dem du als Gans ein ahnungsloses Dorf heimsuchst, wurde mittlerweile über 1 Million Mal verkauft. Jetzt wurde der Soundtrack dazu veröffentlicht.

Der Soundtrack wurde auf verschiedenen Musikdiensten veröffentlicht, darunter iTunes und Spotify. Die Nachricht wurde vom Komponisten des Spiels, Dan Golding, verkündet.

Hier der Tweet dazu:

My official soundtrack for @house_house_‘s Untitled Goose Game is finally out NOW with @deccaclassics/@umusicAU on Spotify, iTunes, whatever! Hopefully something light and fun to enjoy in these challenging times. https://t.co/PakeAPLYeZ