Valorant: Riot Games kündigt geschlossene Beta an

Riot Games hat die geschlossene Beta für den taktischen First-Person-Shooter Valorant angekündigt.

Vor einiger Zeit kündigte das Studio Riot Games den Shooter Valorant an und mittlerweile wurde auch der Termin für die Beta-Phase bestätigt. So soll die Beta am 7. April 2020 beginnen.

Offiziell heißt es dazu: “Diese Beta-Phase ist vorerst auf Spieler in Europa, Kanada, Russland, der Türkei und den Vereinigten Staaten beschränkt – in Zukunft werden möglicherweise weitere Regionen freigeschaltet. Dies hängt von den Entwicklungen im Verlauf der COVID-19-Pandemie ab.”

“Um den Fans Zugang zur geschlossenen Beta von Valorant zu gewähren, arbeitet Riot Games mit Twitch zusammen, dem weltweit führenden Dienstleister für Mehrspielerentertainment.” Ihr müsst folgende Schritte befolgen, um Zugang zu der geschlossenen Beta zu bekommen:

Riot-Konto erstellen (Link)

Das Riot-Konto mit einem Twitch-Konto verknüpfen (Link).

Sobald die geschlossene Beta beginnt, können sich die Spieler bestimmte Streams von Valorant anschauen, die auf Twitch vorgestellt werden, um die Gelegenheit zu erhalten, Zugang zu bekommen.

Weitere Informationen zur geschlossenen Beta von Valorant findet ihr auch www.playvalorant.com.

