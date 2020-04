WWE bestätigt, dass es 2020 kein WWE 2K-Spiel geben wird

in

Die World Wrestling Entertainment Inc. bestätigte kürzlich, dass es 2020 kein WWE 2K-Spiel geben wird.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass das Spiel WWE 2K21 angeblich gestrichen wurde. Die Info stammte von Justin Leeper, einen ehemaligen Autor der Road To WrestleMania-Modi in mehreren WWE-Videospielen.

Der Autor erklärte: “Ich habe von zuverlässigen Quellen gehört und bin fest davon überzeugt, dass WWE 2K21 gestrichen wurde. In diesem Jahr wird es kein Spiel geben.” Ein 2K-Sprecher veröffentlichte daraufhin am 14. April eine Erklärung, in der es hieß: “Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen.” Jetzt ist es offiziell.

Die WWE veranstaltete am Donnerstag eine Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen mit Finanzinvestoren. Im Rahmen dieser Telefonkonferenz bestätigten Firmenvertreter, dass es in diesem Jahr keinen neuen Teil der WWE 2K-Serie geben wird. “In diesem Jahr wird kein Spiel veröffentlicht“, sagte WWE-Interims-CFO Frank Riddick.

Riddick erwähnte auch, dass das Unternehmen im Bereich Consumer-Produkte 2 Millionen US-Dollar Umsatz verloren habe, was zum großen Teil auf schlechte Spieleverkäufe zurückzuführen sei.

So ging der Umsatz von 32,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 30,8 Millionen US-Dollar zurück.

Das denken wir:

Wrestling-Fans müssen in nächster Zeit also ziemlich geduldig sein. Das ist wirklich schade. Aber das nächste WWE 2K-Spiel kommt bestimmt.

Quelle: comicbook.com