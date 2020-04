Zelda: Ocarina of Time – Neue Version des Unreal-Engine-Remakes verfügbar

in

“CryZENx” hat eine neue Version des The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remakes auf Basis der Unreal Engine 4 veröffentlicht.

Wir berichteten ja schon häufiger über das beeindruckende Zelda: Ocarina of Time Fan-Remake, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Jetzt wurde eine neue Version veröffentlicht, die viele Verbesserungen ins Spiel bringt.

Unter anderem dürft ihr euch auf Gameplay-Verbesserungen und neue Umgebungen freuen, die ihr erkunden könnt. Um die Veröffentlichung dieses neuen Updates zu feiern, hat “CryZENx” auch ein Video veröffentlicht.

Dieses Video zeigt das gesamte Remake und dauert über eine Stunde. Wer also wissen möchte, was dieses abgefahrene Remake zu bieten hat, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Das Update 6 für das Remake ist 2,9 GB groß. Ihr könnt es euch über den Discord-Kanal von “CryZENx” herunterladen.

Das denken wir:

Dieses Remake sieht verdammt gut aus. Wir sind schon gespannt, wann wir uns auf ein offizielles Remake freuen dürfen.

Quelle: dsogaming.com