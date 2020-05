Alien-Gangs mischen gerade die Straßen in GTA Online auf

in

In GTA Online gibt es gerade immer wieder tödliche Alien-Bandenkriege.

Falls ihr GTA Online zockt, dann solltet ihr euch in diesen Tagen vor skrupellosen Alien-Gangs in Acht nehmen – die treiben nämlich gerade ihr Unwesen in den Straßen von Los Santos.

Die Ursprünge lassen sich auf eine Gruppe von Spielern zurückführen, die in grünen Alienanzügen gekleidet sind und andere Spieler jagen, bevor sie diese mit Baseballschlägern niederknüppeln.

Diese Begegnungen gingen schnell viral und daraufhin bildeten sich andere Alien-Gans, um der grünen Bande ein Ende zu setzen. Mittlerweile haben sich noch weitere außerirdische Banden gebildet, die gegenseitig um die Kontrolle über die Straßen von Los Santos kämpfen.

Die größte rivalisierende Bande der grünen Aliens sind die lila Aliens, die weniger wahrscheinlich zufällige Spieler angreifen. Sie konzentrieren sich normalerweise auf die grüne Alien-Gang.

Hier seht ihr die beide Banden in Aktion:

Noch mehr News, Infos und Videos zu GTA Online haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstainlich, wie erfolgreich GTA Online ist. Unter anderem liegt da daran, dass Rockstar immer wieder für neue Inhalte sorgt. Mal sehen, was da in den nächsten Monaten noch so auf uns zukommt.

Quelle: comicbook.com