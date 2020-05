Alien: Hope For The Future – Hier sind neue Szenen aus dem Fan-Spiel

Kürzlich wurden neue Szenen aus dem Fan-Spiel Alien: Hope For The Future veröffentlicht.

Wir berichteten ja schon einige Male über den Indie-Titel Alien: Hope For The Future und jetzt wurde ein neues Video veröffentlicht, das ich euch nicht vorenthalten möchte. In diesem Video bekommen wir einige Szenen aus der Beta zu sehen, die einen guten Eindruck davon geben, was uns im Spiel erwartet.

Das Spiel befindet sich bereits seit 2017 in Entwicklung und soll nach seiner Fertigstellung kostenlos veröffentlicht werden. Uns erwarten Survival-Horror- und Taktik-Elemente.

Der Titel schickt euch in die Kolonie “Hadlys Hope” vor und während des Xenomorph-Vorfalls. Ihr übernehmt die Rolle eines Kolonisten, der zusammen mit anderen Kolonisten Vorräte sammeln muss, um zu überleben. Das Problem: Überall lauern Aliens, die euch das Leben zur Hölle machen.

Hier das Video:

Wie man im neuen Video sehen kann, läuft das Ganze noch nicht wirklich füssig, aber den düsteren Stil finde ich schon mal gut. Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sollte es Neuigkeiten zu diesem Projekt geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Da liegt noch viel Arbeit vor dem Entwickler, aber Alien-Fans sollten das Projekt im Auge behalten.