Apex Legends: Saison 5 und neue Heldin vorgestellt

Respawn Entertainment hat enthüllt, was uns in der Saison 5 des Battle-Royale-Shooters Apex Legends erwartet.

Am 12. Mai startet in Apex Legends Saison 5 auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Und was uns erwartet, das hat Respawn Entertainment kürzlich offiziell verraten.

Unter anderem dürft ihr euch auf eine neue Heldin und einen neuen Spielmodus freuen. Abgesehen davon startet die Ranglisten-Liga-Serie 4. Kommen wir erst zur neuen Heldin Loba.

Daszu heißt es: “Die neue Legende ist eine listige Diebin, die sich auf einen Rachefeldzug begibt, als sie erfährt, dass ihr Erzfeind Revenant an den Apex-Spielen teilnimmt. Loba wird getrieben vom Verlust ihrer Eltern und ihrem Drang, gewisse Geheimnisse innerhalb der Arena zu lüften.”

Im nachfolgenden Trailer zu den Geschichten aus den Outlands mit dem Titel “Vermächtnis einer Diebin” bekommen wir Lobas Weg in die Apex-Arena zu sehen.

Zur neuen Saison heißt es: “Mit Veröffentlichung von Saison 5 – Gunst des Schicksals am 12. Mai, wird mit Quests ein neuer Spielmodus eingeführt, in dem die Spieler in jeder Saison nach Schätzen und Antworten suchen.

Mit der neuen Saison startet auch die Ranglisten-Liga-Serie 4. Die Spieler erwartet erneut ein Split, da die Saison in Königsschlucht beginnt, bevor sie im Juni auf Rand der Welt zurückkehren. Auch Ranglisten-Liga-Serie 4 belohnt in erster Linie wettkampforientierte Spieler für die Zeit, die sie in Apex Legends investieren.”

