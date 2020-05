Assassins Creed Valhalla: Die Spielwelt ist etwas größer als die in Odyssey

Kürzlich hat sich der Produzent des kommenden Actiontitels Assassins Creed Valhalla zur Größe der Spielwelt geäußert.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Assassins Creed Valhalla nicht der umfangreichste Teil der Reihe werden wird, aber das trifft nicht auf die Spielwelt zu. Dazu äußerte sich nämlich nun Julien Laferrière, der Produzent des Spiels.

In einem Interview erklärte der Entwickler, dass die Karte möglicherweise etwas größer ausfällt als die von Assassin’s Creed Odyssey. “Ich würde tatsächlich sagen, dass sie [die Spielwelt] in Bezug auf die Reichweite wahrscheinlich etwas größer ist als Assassins Creed Odyssey”, so der Produzent.

In Assassins Creed Valhalla erwarten uns auch “geheime Welten”

Für das Spiel wurde England und einen Teil Norwegens erstellt, aber es gibt noch mehr zu entdecken. Der Entwickler dazu: “Es gibt andere geheime Welten, über die ich heute nicht sprechen kann, die zur Größe des Spiels beigetragen haben. Es ist kein kleines Spiel, es ist ein Spiel, das eindeutig ehrgeizig ist und viele, viele Stunden Gameplay für Spieler bereithält.”

Jetzt wissen wir zumindest, dass die Spielwelt ziemlich groß ausfällt. Wie umfangreich das Spiel letztendlich sein wird, lässt sich nur mutmaßen. Spätestens Ende 2020 wissen wir mehr. Dann erscheint das Spiel für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

In Valhalla übernehmen wir die Rolle von Eivor, der unter Wikingern aufgewachsen und erzogen wurde, um furchtlos auf kriegerische Raubzüge zu gehen. In der Beschreibung des Spiels heißt es: “Du führst deinen Clan aus dem eisigen Ödland Norwegens in eine neue Heimat auf dem fruchtbaren Boden Englands im neunten Jahrhundert. Gründe deine Siedlung und erobere dieses feindselige Land mit allen Mitteln, um dir deinen Platz in Walhall zu verdienen.”

Sobald es weitere Infos zu Valhalla gibt, lassen wir es euch wissen.

