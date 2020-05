Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft veröffentlicht erste “Spielszenen” und Fans sind sauer

Im Rahmen der aktuellen Ausgabe von Inside Xbox präsentierte Ubisoft angeblich die ersten Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla. Jetzt sind die Fans sauer.

Na, habt ihr gestern auch das Online-Event Inside Xbox verfolgt? Dann habt ihr vermutlich mitbekommen, dass Fans ziemlich enttäuscht davon waren. Der Grund: Es sollte erste Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla zu sehen geben.

Richtige Spielszenen wurden aber nicht gezeigt. Dafür bekamen wir polierte Ausschnitte aus dem Spiel zu sehen. Es hat den Anschein, als wären die Szenen nachbearbeitet worden. Echte Spielszenen sehen auf jeden Fall anders aus.

Das sehen auch die Fans so. In den Kommentaren zum “Gameplay-Video” heißt es unter anderem “Hat jemand die Definition des Wortes ‘Gameplay’ geändert? Das ist kein ‘Gameplay'”. Ein anderer Fan schreibt: “Haben sie erwartet, dass die Leute sagen, dass dieses Spiel großartig aussieht, ohne das Spiel tatsächlich zu zeigen?”

Macht euch selbst ein Bild. Hier ist der neue Trailer:

Wenn ihr mich fragt, sieht der Trailer wirklich cool aus, aber man sollte Fans nicht mit falschen Versprechungen vergraulen. Dementsprechend sollte Ubisoft schleunigst echte Spielszenen veröffentlichen. Hier handelt es sich eher um einen In-Engine-Trailer.

In Valhalla übernehmt ihr die Rolle von Eivor, der unter Wikingern aufgewachsen und erzogen wurde, um furchtlos auf kriegerische Raubzüge zu gehen. In der Beschreibung des Spiels heißt es: “Du führst deinen Clan aus dem eisigen Ödland Norwegens in eine neue Heimat auf dem fruchtbaren Boden Englands im neunten Jahrhundert. Gründe deine Siedlung und erobere dieses feindselige Land mit allen Mitteln, um dir deinen Platz in Walhall zu verdienen.”

Assassin’s Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X und Google Stadia.

Das denken wir:

Hoffentlich liefert Ubisoft bald richtige Spielszenen nach. Das war sehr enttäuschend.