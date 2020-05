Baldur’s Gate 3: Seht euch hier den neuen Gameplay-Teaser an

Larian Studios hat kürzlich einen neuen Gameplay-Teaser zum kommenden Spiel Baldur’s Gate 3 veröffentlicht.

Falls ihr auf Neuigkeiten zum Rollenspiel Baldur’s Gate 3 wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Larian Studios hat kürzlich einen Tweet veröffentlicht, in dem ein Event im Rahmen des Guerrilla Collective Showcase am 6. Juni angekündigt wird. Bei diesem Event sollen weitere Neuigkeiten zum Spiel verraten werden.

Im selben Zug wurde auch ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem RPG zeigt. Unter anderem bekommen wir einige Spielumgebung, Charaktere sowie die Kampfmechanik zu sehen.

Hier der Tweet:

We know you’ve all been waiting, so let’s get ready to tell some stories together. Baldur’s Gate 3 news will be dropping throughout the month of June, starting June 6 on the #GuerrillaCollective Showcase. What does it all mean? Let’s find out. pic.twitter.com/ICoj4DHs8u