Batman: Die Ankündigung des nächsten Spiels wird wohl noch etwas auf sich warten lassen

Bis das nächste Batman-Spiel angekündigt wird, müssen wir uns leider noch etwas gedulden. Das verantwortliche Studio hat sich dazu kürzlich bei Twitter geäußert.

Seit Monaten teast WB Games Montreal schon das nächste Batman an, aber offiziell angekündigt wurde es leider noch nicht. Und wie es scheint, wird das auch noch ein Weilchen dauern.

Kürzlich veröffentlichte WB Games nämlich einen Tweet, in dem ees heißt: “Vielen Dank für die Begeisterung für unser nächstes Projekt. Zu diesem Zeitpunkt zeigt unser Kanal das Studio: Wer wir sind und warum wir gerne Spiele machen! Also bleibt gespannt!”

