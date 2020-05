Bright Memory Infinite: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

in

FYQD Personal Studio hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Bright Memory Infinite veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über den Hack-and-Slash-Shooter Bright Memory Infinite berichtet haben, aber nun gibt es neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Und zwar wurde im Rahmen der neuesten Ausgabe von Inside Xbox ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

In Bright Memory Infinite werdet ihr ins Jahr 2036 geschickt. Ein seltsames Phänomen, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können, ist am Himmel auf der ganzen Welt aufgetaucht. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) hat Agenten in verschiedene Regionen geschickt, um dieses Phänomen zu untersuchen.

Bald steht fest, dass diese seltsamen Ereignisse mit einem archaischen Mysterium verbunden sind – einer noch unbekannten Geschichte zweier Welten, die bald ans Licht kommen wird.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Übrigens: Hier handelt es sich um ein Indie-Projekt des Entwicklers “FYQD”. Er arbeitet in seiner Freizeit an diesem Spiel – und zwar völlig im Alleingang. Ziemlich beeindruckend, oder?

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein vielversprechender Actiontitel, der nicht nur grafisch eine gute Figur macht.