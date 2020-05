Call of Duty: Modern Warfare und Warzone Season 4 Release-Termin bestätigt

Kürzlich wurde der Release-Termin der Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone verkündet.

Falls ihr Call of Duty: Modern Warfare und Warzone spielt, dann interessiert es euch sicherlich, dass es die ersten offiziellen Infos zur Season 4 gibt. Zum einen wurde der Release-Termin genannt. Dieser ist für den 3. Juni angesetzt.

Zum anderen wurde verraten, dass CoD-Fan-Lieblingen Captain Price – für Besitzer des neuen Battle Pass – als spielbarer Operator den Weg ins Spiel findet. Und zwar ebenfalls am 3. Juni.

Aber damit noch nicht genug: Wir dürfen uns darüber hinaus auch auf die beiden neuen Waffen Galil und Vector freuen. Abgesehen davon ist die Modern-Warfare-2-Map Scrapyard im neuen Trailer zu sehen, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier ist der neue Story-Trailer:

Übrigens: Bevor die aktuelle Saison endet, gibt es an diesem Wochenende in Warzone doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Waffen-EP. Eine Runde CoD lohnt sich also am Wochenende.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wenigstens wissen wir jetzt, wann die neue Season startet. Und zum Glück dauert es nicht mehr lange. Die paar Tage können wir auch noch abwarten.